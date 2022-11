I migliori gossip della settimana dal 31 ottobre al 4 novembre: rumors, conferme, liti e sorprese. Scopriamo i momenti più importanti.

Ultimi giorni davvero scoppiettanti in termini di cronaca rosa. Nuove relazioni, polemiche, discussioni durante i reality e scoop pazzeschi. Tra l’annuncio delle nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e il mistero dell’uomo a cena con Ilary Blasi, se ne sono viste davvero delle belle. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 31 ottobre al 4 novembre.

Migliori gossip della settimana: il messaggio Fiordelisi-Totti

Partiamo dalla freschissima notizia, decisamente spinosa, del “famoso” messaggio che Francesco Totti avrebbe mandato ad Antonella Fiordelisi. La donna si era fatta scappare questo scoop che è stato smentito dall’amico del Pupone, Alex Nuccetelli. Peccato che alle parole dell’uomo abbia fatto seguito la reazione dei legali della ragazza che hanno chiesto di poter rendere pubblico tutto o, in alternativa, di fare delle scuse pubbliche sull’accaduto. Cosa succederà adesso?

Di seguito l’esternazione della Fiordelisi:

Ilary Blasi a cena con un uomo misterioso

Dopo la separazione con Francesco Totti, ecco che si torna a parlare, a livello, forse, sentimentale, anche di Ilary Blasi. La donna è stata pizzicata a cena con un uomo misterioso. Le foto non mentono e i rumors su chi possa essere lui si sono già moltiplicati. Per il momento sappiamo solo che si chiama Edoardo…

Di seguito gli scatti della cena:

Diletta Leotta e Karius: il bacio

Da una possibile nuova relazione a quella che, ora, non lascia dubbi. Parliamo di Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice DAZN e il calciatore sono quasi usciti allo scoperto o, per lo meno, sono stati visti in diversi momenti. Tra loro è scattato pure il primo bacio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano

Un bellissimo annuncio ha intenerito tutto il mondo social e del gossip. Di cosa stiamo parlando? Naturalmente della proposta di nozze che Ignazio Moser ha fatto a Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha detto sì al bel modello e sportivo. La dedica e le immagini della proposta hanno fatto il giro del web.

Carolina Marconi eliminata dal GF Vip

Chiudiamo con il GF Vip ed in particolare con le ultime novità dalla Casa. Carolina Marconi è stata eliminata questo giovedì. Il ritorno in studio è stato molto emozionante con la donna che ha riabbracciato con tanto amore il compagno.

