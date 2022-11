Si fa spinosa la questione riguardante il messaggio che Francesco Totti avrebbe inviato ad Antonella Fiordelisi su Instagram: il suo team legale interviene.

Antonella Fiordelisi ha raccontato nella casa del Gf Vip di aver ricevuto dei messaggi su Instagram da Francesco Totti, ma di non aver risposto. Alex Nuccetelli, amico del Pupone, aveva smentito tutto al portale Biccy: “Lui mi ha garantito di non conoscerla, ci conosciamo da vent’anni e giusto qualche giorno fa mi ha fatto presente che non ha idea di chi sia. Ed io sono sicuro che Francesco non mi ha detto una bugia”. “Questa Fiordelisi è una vittima della società di oggi – aveva aggiunto – . Lei è un po’ recidiva, io ho parlato con una persona che la conosce benissimo e mi ha detto che ha vissuto sempre di situazioni di gossip”.

Antonella Fiordelisi, intervengono gli avvocati

Dopo le dichiarazioni di Alex Nuccetelli, considerate dai legati di Antonella Fiordelisi “lesive dell’onore e della reputazione”, gli avvocati della concorrente del Gf Vip hanno chiesto di poter pubblicare gli screenshot di cui la loro assistito ha parlato in tv.

“Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua persona confidenza – si legge nella lettera che i legali di Antonella hanno inviato al personal trainer e a Francesco Totti – […]Si chiede a lei, in qualità di portavoce del sig. Totti, di autorizzare la pubblicazione dello screenshot della sua “richiesta di messaggi […]”.

Se tale autorizzazione non dovesse pervenire, i legali di Antonella Fiordelisi pretendono “le scuse ufficiali” da Totti e da Nuccetelli per le “frasi diffamatorie” nei confronti della concorrente del Gf Vip.

In caso di mancate scuse, si riserveranno di procedere per vie legali.

