Tra le new entry nella casa del Gf Vip c’è anche una vecchia conoscenza di Antonella Fiordelisi, Luciano Punzo: i due hanno lavorato insieme.

Nella serata di ieri, 3 novembre, le porte della casa del Grande Fratello Vip si sono aperte per sei nuovi concorrenti. Gli occhi sono stati tutti puntati su Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, che hanno già discusso con Antonella Fiordelisi. Ma, proprio quest’ultima, pare conosca molto bene un altro concorrente appena approdato nella casa di Cinecittà: si tratta dell’ex tentatore di Temptation Island, Luciano Punzo.

Antonella Fiordelisi e Luciano Punzo, le foto

A far emergere la conoscenza pregressa tra Antonella Fiordelisi e Luciano Punzo è stato il popolo del web, che è riuscito a pescare dal passato dei due alcuni scatti realizzati per uno shooting.

Nella foto che sta facendo il giro del web, si vede una giovanissima Antonella che posa in lingerie mentre viene abbracciata da Luciano, a petto nudo accanto a lei.

Il web ha ironizzato sulle foto dei due, mentre c’è chi sta cercando di indagare in maniera più approfondita sulla vita sentimentale di Luciano.

Entrato nella casa del Gf Vip single, si vocifera che abbia lasciato Manuela Carriero proprio per la sua partecipazione al reality show. Gli esperti di gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano, però raccontano che in realtà la storia tra loro non sia mai finita.

