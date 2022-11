Tempi duri per Antonella Fiordelisi nella casa del Gf Vip: l’influencer non ha preso bene l’arrivo in casa di Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.

La liaison tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stava rendendo più leggera la permanenza al Gf Vip dell’influencer. Alfonso Signorini ha deciso, però, di metterla in difficoltà aprendo le porte di Cinecittà a Micol Incorvaia, sorella della più nota Clizia ed ex fiamma di Edoardo. Tra le due donne sono state subito scintille, ma Micol non è stata l’unica ad essere presa di mira da Antonella, che ha già dichiarato guerra ad un’altra new entry del Gf Vip, Oriana Marzoli.

Antonella Fiordelisi, scontro con Micol e Oriana

Alla notizia della partecipazione della Incorvaia al Gf Vip come concorrente, Antonella Fiordelisi non è riuscita a trattenere la gelosia e, in diretta su Canale 5, ha preteso di conoscere i motivi per cui la storia tra Micol e Edoardo si è conclusa.

“Ci siamo visti e frequentati per poco tempo. Tre giorni in Sicilia da lei e una settimana a Roma da me”, ha spiegato timidamente lui, mentre Antonella lo incalzava: “A letto non andava bene?”.

A quella domanda fuori luogo, Micol è intervenuta: “Ci sono cose che prescindono dalla sessualità, ci sono caratteri che a volte non si prendono”.

Ma la serata di Antonella, iniziata con uno scontro, è proseguita nello stesso modo anche dopo la fine della diretta con il Gf Vip.

La Fiordelisi, infatti, non ha apprezzato i commenti di Oriana Marzoli che, appena entrata in casa, ha suggerito a Donnamaria di fare il suo percorso indipendentemente dalla storia con Antonella.

“Madonna quanto mi sta sulle pa**e questa qui! Ha iniziato con il piede sbagliato! L’accoglierò proprio bene in questa casa, vedrete – ha sbottato l’influencer – . Ha detto a Edoardo di fare il suo percorso da solo e lui mi ha riferito tutto. Questa qui è appena arrivata e già rompe le pa**e. In questi giorni la sistemo io, tranquilla. Già le ho detto che la sistemo. Non si preoccupasse dei miei fatti quella Barbie!”.

Altro che Micol, ad Antonella sta più sul culo Oriana⚰️⚰️#donnalisi pic.twitter.com/1A8jJIeSKX — Hajar🌼 (@remxari) November 4, 2022

