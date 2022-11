Il popolo del web non ha apprezzato il commento di Alfonso Signorini sul mini abito in latex di Giulia Salemi e in rete si è scatenata la polemica.

Per la settima edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha aggiunto la postazione dedicata ai pensieri del web. Sulla poltrona social siede Giulia Salemi, molto apprezzata dal pubblico da casa per il ruolo che riveste davanti alle telecamere. Nella puntata di ieri, 3 ottobre, l’influencer e conduttrice ha scelto di presentarsi in video con un mini abito in latex color carne, scatenando così la battuta infelice di Alfonso Signorini. La rete si è sollevata in coro in difesa della Salemi.

Giulia Salemi, il mini abito in latex che ha sollevato la polemica

Come spesso accade ad inizio puntata, il conduttore del Grande Fratello Vip ha salutato le sue opinioniste e l’esperta social, soffermandosi sul look scelto per la serata.

“Sembri un preservativo! Sei un durex vivente”, ha commentato Signorini, lasciando quasi impietrita Giulia Salemi che si è limitata ad accennare un sorriso e a tornare al suo posto “scioccobasita”.

“Sembra nuda così da lontano, stai benissimo”, ha aggiunto Orietta Berti, mentre il popolo della rete si sollevava in difesa dell’influencer.

Molti, infatti, hanno ritenuto inopportuno e inappropriato che Signorini commentasse in quel modo il look della Salemi. Lei, tuttavia, ha voluto sottolineare come il web non abbia apprezzato leggendo in diretta tv alcuni tweet contro il conduttore.

Riproduzione riservata © 2022 - DG