Novità per la prossima stagione ormai alle porte del GF Vip: torna Giulia Salemi con un ruolo nuovo molto speciale.

Giulia Salemi, protagonista della terza e della quinta edizione del Grande Fratello Vip, tornerà nella nota Casa, o meglio, negli studi televisivi del noto reality per la settima edizione. Per la bella influencer e modella, infatti, non ci sarà un ruolo da concorrente ma una novità assoluta.

Giulia Salemi, nuovo ruolo al GF Vip

Giulia Salemi

Come riportato da The Pipol Gossip, infatti, Giulia Salemi avrà un ruolo molto speciale nella prossima stagione del GF Vip ormai alle porte. “Annata fortunata per Giulia Salemi che torna per la terza al Gfvip ma non in veste di concorrente. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli sarà in studio e seguirà i commenti social e narrerà le tendenze ‘live’ in puntata. Un esperimento difficile considerando i ritmi serrati della diretta. Un esperimento che partirà fin dalla prima puntata. Ma la Salemi se la saprà cavare. In bocca al lupo, Giulia”, si legge sul profilo Instagram del noto media.

Si preannuncia, quindi, una grandissima stagione per il reality condotto da Alfonso Signorini che potrà contare oltre alla Salemi, anche su un team di grandissimo livello. Ci saranno, infatti, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, nel ruolo di opioniniste, e il fidanzato della Salemi, Pierpaolo Pretelli, insieme a Soleil Sorge a condurre il Gf Vip Party.

Lo stesso Signorini aveva in precedenza annunciato: “Lo studio sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo ad una sorta di arena. Altra novità: il Gf Vip si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta. La Casa sarà nuova e molto più grande, come il giardino. Ci saranno due aree esterne. Avrà sempre un bagno solo e la piscina. Ci sarà ancora la suite. Ci adegueremo a norme rigide sul risparmio dell’acqua, differenziazione dei rifiuti, equilibrio eco-ambientale”.

Di seguito il post Instagram di The Pipol Gossip:

