Immaginate il primo appuntamento con una ragazza o con un ragazzo, la cena al ristorante, quatto chiacchiere per iniziare e conoscersi e magari a innamorarsi. Tutto ciò è la base di Primo Appuntamento, programma in onda su Real Time che è condotto da Flavio Montrucchio che ha come scopo quello di far conoscere, e magari innamorare, ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia che per la prima volta si incontrano al tavolo di un ristorante. Ma il ristorante di Primo Appuntamento esiste davvero? La risposta è sì, vediamo ora dove si trova e qual è.

Dov’è il ristorante di Primo Appuntamento: la location del programma di Flavio Montrucchio

Il ristorante di Primo Appuntamento si trova a Roma ed è il Ristorante Geco di Piazza Guglielmo Marconi 23, nel quartiere Eur: il ristorante è aperto tutto l’anno e chiunque può andare a pranzo o a cena nel locale. Questa è la location del programma sin dalla prima edizione.

Primo Appuntamento, Flavio Montrucchio

L’unica grande differenza tra la realtà e Primo Appuntamento riguarda i camerieri che vediamo al lavoro: quelli presenti nel programmo non sono coloro che realmente lavorano al Ristorante Geco, ma solo camerieri selezionati appositamente dalla produzione per le varie puntate del dating show condotto da Flavio Montrucchio.

Dove vedere Primo appuntamento in TV

Primo Appuntamento è trasmesso in TV da Real Time (canale 31 del digitale terrestre). Sempre su Real Time vanno in onda anche le puntate dello spinoff del programma, ovvero Primo Appuntamento Crociera: il format è più o meno sempre lo stesso ma, anziché incontrarsi per la prima volta al tavolo del Ristorante Geco di Roma, i single e le single protagoniste del programma si incontrano su una vera e propria nave da crociera.

