Ecco tutto quello che c’è da sapere su La Partita del Cuore 2022: dove vederla in TV e in streaming, le squadre e il numero per donare.

Mercoledì 7 settembre 2022 allo stadio U-Power di Monza va in scena una della partite di calcio più importanti dell’anno: non parliamo di una gara di serie A o di un match di Champions League, ma de La Partita del Cuore 2022. L’evento benefico è giunto ormai alla sua 31a edizione e vedrà contrapporsi sul campo la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. Tutto il ricavato dell’evento, sia dei biglietti allo stadio che le donazioni tramite telefono, sarà devoluto in beneficenza a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

Dove vedere La Partita del Cuore in streaming e in TV

Ovviamente non può mancare la diretta televisiva dell’evento: La Partita del Cuore 2022 è trasmessa in diretta su Rai 2 in prima serata a partire dalle ore 21.15. Ma è anche possibile vedere La Partita del Cuore in streaming? Certamente sì. Basta collegarsi su RaiPlay, la piattaforma on demand gratuita della Rai accessibile da Smart Tv, computer, smartphone e tablet, per poter vedere in diretta l’evento benefico.

partita di calcio

La Partita del Cuore 2022: le squadre

Chi gioca La Partita del Cuore? La Nazionale Cantanti è allenato da Sandro Giacobbe e in campo schiera Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Sangiovanni, Rkomi, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Moreno e ZW Jacksone ma anche ex stelle del calcio come Francesco Totti e Gabriel Batitusta, che insieme hanno vinto lo scudetto con la Roma, e il presentatore Alessandro Cattelan.

Risponde il Charity Team 45527, allenato da Stefano Mei, con Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Junior Cally, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini e Aldo Baglio.

La Partita del Cuore 2022: numero di telefono

Il numero di telefono da chiamare per effettuare una donazione da 5 o 10 euro è il 45527, oppure è possibile inviare un SMS allo stesso numero per fare una donazione di 2 euro.

