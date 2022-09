Novità e indiscrezioni sulla prossima stagione del GF Vip: due ex Uomini e Donne sarebbero prossimi a diventare gieffini…

Manca ancora l’ufficialità che è, invece, arrivata per quanto riguarda Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Ma il GF Vip sembra pronto ad accogliere due volti ben noti al pubblico Mediaset. Alfonso Signorini, per la stagione ormai alle porte del noto reality, sembra voler puntare anche su due ex Uomini e Donne…

GF Vip, due ex Uomini e Donne nella Casa

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/

Come detto, manca ancora l’ufficialità, ma l’indiscrezione arriva da Amedeo Venza che, in tema di rumors e gossip, è una fonte parecchio attendibile.

Il noto blogger e opinionista ha svelato sui propri profili social i nomi dei prossimi concorrenti del GF Vip e tra questi risulterebbero appunto due ex Uomini e Donne. Di chi si tratta? Parliamo di Luca Salatino, tronista dell’ultima stagione del dating show andato in onda, e di Teresa Langella, ex tronista di UeD ma anche protagonista di Temptation Island.

Venza ha inoltre fornito anche altri nomi che dovrebbero entrare a far parte della nuova edizione del GF Vip: Carolina Marconi, Sarah Altobello, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Giaele De Dona, Antonella Fiordelisi e una ragazza di nome Nikita, di cui non ricorda il cognome che, con ogni probabilità, potrebbe essere la Pelizon, la modella che ha partecipato a Pechino Express 2022.

Non resta che attendere conferme…

IN_Amedeo_Venza

Di seguito, invece, un post del Grande Fratello su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG