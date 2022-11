Ludovica Valli ancora nel mirino degli hater: questa volta la sua “colpa” è quella di aver scelto per la figlia un seggiolone poco costoso.

Non è la prima volta che Ludovica Valli finisce al centro delle polemiche. È accaduto pochi giorni addietro a causa di alcuni hater che ritenevano la figlia Anastasia troppo grassa, ed è successo nuovamente nelle ultime ore. L’influencer, ormai abituata alle critiche, ha deciso di mostrare ai follower l’ultimo attacco ricevuto dando una risposta esemplare e di buon senso.

“Ma con tutti i soldi che hai…”: l’accusa a Ludovica Valli

L’attacco dell’hater è partito da una Instagram story in cui Ludovica Valli ha mostrato un momento della quotidianità con la figlia Anastasia.

Ad attirare l’attenzione dell’utente è stato il seggiolone Ikea. Immediato il messaggio privato all’influencer, che è rimasta basita davanti a tanta ignoranza.

“Con tutti i soldi che avete usi il seggiolone da 30€ dell’Ikea?”, ha domandato l’hater scatenando la furia di Ludovica.

“Ma sei seria? Spero tu stia scherzando. Tanti o pochi soldi, sappi che il seggiolone dell’Ikea da 30€ è uno dei migliori per i nostri figli – ha replicato via social la Valli – […]. Uno sta bene economicamente e quindi deve buttare via i soldi in cose che non servono solo perché costano di più? Quindi uno non può avere un seggiolone da 30 euro?”.

“Davvero non capisco, queste cose mi mandano giù di testa. Oltretutto, che siano 10€ o 100€ diamo valore ai soldi che ci guadagniamo – ha aggiunto lei furiosa – . Perlomeno io sono cresciuta così. Star bene economicamente non significa spendere più soldi”.

