Spiacevole episodio a Ludovica Valli che ha ricevuto dei commenti ai danni di sua figlia e ha voluto replicare in modo giustamente duro.

Ludovica Valli si è trovata a dover far fronte ad una serie di bruttissimi commenti social ai danni di sua figlia. La modella e influencer, infatti, come è solita fare ha pubblicato anche di recente alcune immagini di lei con la sua primogenita ma ha ricevuto dei messaggi che si possono definire a tutti gli effetti di bodyshaming.

Ludovica Valli e le parole sui social

Ludovica Valli

“Signora, cos’ha di bello questa bambina oltre che pesare 200 kg?”. Questo è solo uno dei messaggi e commenti che Ludovica Valli ha dovuto fronteggiare e che ha ricevuto in riferimento a sua figlia. Si tratta di uno spiacevole episodio di bodyshaming al quale la primogenita dell’influencer nata dalla relazione con Gianmaria di Gregorio nel marzo 2021, è stata soggetta.

La Valli ha voluto rispondere a chi aveva definito a sua bambina “grassoccia” ma in toni ben più pesanti. “Ma cosa devo leggere ancora? Voi pensate di ferirmi a sputare così tante cattiveria? Oltretutto da profili fake. Mi fate solo tanta pena e schifo! Vergognatevi! Per fortuna nella vita esiste il karma! Siete proprio brutte, bruttissime persone, per me queste persone sono proprio delle persone fallite, fallite nella vita!”, le parole della donna.

Parole, quella della giovane mamma, che hanno ulteriormente scatenato gli haters che, questa volta, se la sono presa con lei per via della frase in cui ha parlato di karma. Ludovica ha ribattuto anche in questo caso: “Esiste il karma. Continuate a essere persone così povere d’animo”.

Insomma, un botta e risposta pesante, per fortuna compensato anche dai tantissimi messaggi positivi e di sostegno che appaiono in tutti i post social della donna.

Di seguito un recente post Instagram con tutta la famiglia:

