Cristina Marino si racconta sui social: tra l’amore con Luca Argentero e la scelta di non esporre la figlia al popolo del web.

Attrice, modella, compagna e mamma. Cristina Marino si racconta ai suoi fan sui social a 360° svelando anche alcune particolarità inedite del suo quotidiano. Dal rapporto con Luca Argentero, con i segreti dello stare insieme, fino alla protezione dal mondo del web per la loro piccola Nina…

Cristina Marino: la storia con Luca Argentero e non solo

Cristina Marino

Cristina Marino e Luca Argentero sono una delle coppie dello spettacolo più amate in assoluto. La loro felicità e la grande voglia di riservatezza piacciono al grande pubblico. La conferma è arrivata dai social dove in tanti hanno chiesto alla donna alcune curiosità sul suo amore per l’attore e conduttore ma anche sulla famiglia che hanno creato dove da qualche tempo c’è anche la piccola Nina.

Sul rapporto con Argentero, la Marino ha risposto: “Il segreto? Corteggiandosi tutti i giorni. Prendendosi cura…”.

A chi le ha chiesto, invece, come mai non mostrino la piccola Nina molto spesso, la donna ha detto: “Non ho voglia che nostra figlia diventi argomento da bar. Il nostro lavoro è una cosa, la nostra vita privata e la nostra famiglia un’altra”.

Dalla famiglia al carattere in generale. A chi ha chiesto alla Marino come facesse ad andare d’accordo un po’ con tutti, la donna ha rivelato l’importanza del compagno: “Luca mi ha insegnato un po’ la diplomazia. Ma sono certa che non dobbiamo piacere a tutti, tantomeno ci possono piacere tutti”.

Di seguito un vecchio post Instagram di tutta la famiglia insieme:

Riproduzione riservata © 2022 - DG