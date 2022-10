Tina Cipollari nelle vesti di scrittrice. Uscito il primo libro della nota opinionista di Uomini e Donne: l’annuncio e le reazioni.

Tina Cipollari protagonista e, questa volta, non per qualche battuta o lite nel corso di ‘Uomini e Donne’. La nota opinionista televisiva del programma di Maria De Filippi, infatti, ha pubblicato il suo primo libro edito Mondadori dal titolo “Piume di struzzo” e ha annunciato la sua uscita dal prossimo 25 ottobre.

Il primo libro di Tina Cipollari

Attraverso un post su Instagram, come detto, Tina Cipollari ha annunciato di essere diventata scrittrice con quello che è, a tutti gli effetti, il suo primo libro. Il nome scelto per l’opera è ‘Piume di struzzo’ “un libro che diverte ed emoziona, è la storia di una donna indipendente e coraggiosa, orgogliosa e tenace, che non ha mai rinunciato a inseguire il proprio sogno di felicità”, ha raccontato la donna attraverso la pagina di Mondadori Store.

E ancora: “Non ho mai saputo cosa mi aspettasse, ma sono sempre andata avanti guidata dall’istinto, come un bruco che tesse il bozzolo senza sapere che diventerà farfalla. Sentivo dentro di me una tigre che aveva bisogno di correre libera, lo ero stata sin da bambina, e mentre tutti mi dicevano di volare basso, io non avevo mai smesso di credere nella magia della vita”.

Su profilo Instagram ufficiale, poi, la Cipollari ha mostrato una sua foto con la sua opera: “Non so dirvi quante emozioni ho riposto in questo libro. Tante, tutte, dalla frenesia al divertimento, ma anche il dolore e la solitudine. C’è la mia vita colorata come un arcobaleno, capricciosa come un mare in tempesta ma sempre con un boa di ‘Piume di Struzzo’ intorno al collo a ricordarmi la donna che ho sempre voluto essere”, ha scritto la donna sui social, dando così anche qualche anticipazione su ciò che ci si può aspettare dalla pubblicazione dell’opera.

Nei commenti al suo annuncio, tantissimo affetto con diversi utenti che hanno si sono voluti complimentare con le per il successo avuto e per il suo modo di essere.

Di seguito il post Instagram della Cipollari:

