Noemi Bocchi in tribunale e sempre più al centro deli media dopo che la sua storia con Francesco Totti è diventata nota.

Inevitabile parlare di lei in questo momento, anche quando si tratta di cose “normali” e non di qualcosa relativo alle vicende legate a Francesco Totti e Ilary Blasi. Stiamo parlando, ovviamente, di Noemi Bocchi, nuova compagna dell’ex capitano della Roma, che in queste ore è stata vista in tribunale dove si è presentata come parte lesa.

Noemi Bocchi in tribunale: cosa è successo

Francesco Totti

Secondo quanto si apprende, Noemi Bocchi si è presentata questa mattina presso la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, a Roma, per un’udienza nell’ambito di un procedimento che la vede parte lesa.

Repubblica ha spiegato come la nuova compagna di Francesco Totti sia stata convocata per partecipare al processo in cui è imputato l’ex marito, Mario Caucci, risultando parte offesa nel processo penale. Il giudice ha disposto che l’udienza dovesse procedere a porte chiuse e dunque senza giornalisti e persone che non hanno nulla a che fare con i fatti. Nel corso di tale procedimento sarebbero state ascoltate anche altre cinque persone: due amici e tre amiche della Bocchi, che hanno testimoniato come individui informati sui fatti.

Sull’udienza e in generale sulla presenza della Bocchi in tribunali, gli avvocati di Caucci hanno detto: “Non vogliamo rilasciare dichiarazioni”.

Decisamente più indispettita la compagna di Totti: “Mi state tormentando, sono molto offesa”. In tal senso, la popolarità trovata, sta dando qualche problema alla donna.

Di seguito un post Instagram di una fanpage della Bocchi:

