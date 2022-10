Marco Bellavia si racconta e confessa di essere stato vicino a sposare Paola Barale in passato ma che le cose poi non si sono concretizzate.

Non solo le questioni legate al GF Vip col caso di bullismo e il disagio psicologico, Marco Bellavia, intervistato da Chi, ha raccontato molti altri aspetti della sua vita e carriera compreso un passaggio nel quale ha ammesso di essere stato molto vicino a sposare Paola Barale…

Marco Bellavia e il rapporto con Paola Barale

Marco Bellavia

Marco Bellavia, dopo il crollo emotivo al GF Vip, sta meglio ed è per questo che nella sua intervista a Chi è riuscito ad affrontare molti altri argomenti oltre ai problemi psicologici e quanto accaduto nel noto reality di Canale 5.

Il conduttore 57enne ha svelato alcuni particolari della sua passata storia con Paola Barale: “Avremmo dovuto sposarci, le avevo regalato l’anello”.

E ancora sul fidanzamento datato 1992 e durato circa tre anni: “Lei lavorava a ‘La ruota della fortuna’, io a ‘Bim Bum Bam’. Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così”.

Bellavia ha anche aggiunto tornando al tema matrimonio: “Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti”.

Oltre alle questioni di cuore, l’ex volto di Bim Bum Bam ha raccontato il successo avuto in quegli anni: “Per me era impossibile non montarsi la testa. Ho fatto disastri. Prima di Love Me Licia non mi conosceva nessuno, dopo avevo 500 ragazzine sotto casa. Eravamo famosi come Eros Ramazzotti, come Gianni Morandi. Con i Bee Hive riempivamo i palazzetti. Una volta sono andato al concerto degli Spandau Ballet e, quando alcune ragazze mi hanno riconosciuto, è partito un boato. Pensate che sono dovuti intervenire i poliziotti per portarmi al sicuro”.

Di seguito, invece, il recente post Instagram dell’uomo con la copertina del settimanale Chi con la sua intervista:

