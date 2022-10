Clima teso al GF Vip: nel mirino dei coinquilini ci è finito Charlie Gnocchi colpevole di utilizzare spesso dei modi che non piacciono…

Non c’è un attimo di tregua al GF Vip, una delle edizioni del reality più discusse fin qui. Dopo i noti casi relativi a Marco Bellavia e Sara Manfuso, ecco che nella casa la calma viene interrotta da alcuni comportamenti di Charlie Gnocchi che non sono piaciuti a molti coinquilini.

GF Vip, tutti contro Charlie Gnocchi: cosa è successo

Charlie Gnocchi

L’ultima questione polemica nata nella Casa parte dalla voglia di Charlie Gnocchi di “imporre” un dialogo e un gioco a tutti i presenti. Nella notte, il fratello del noto Gene, ha provato con fare scherzoso a coinvolgere tutti i presenti al GF Vip ricevendo delle risposte negative e molte dure.

Lui stesso si è reso conto di aver “fallito” e per questo si è sfogato: “E allora ognuno fa il suo qui. Inutile tentare di fare qualcosa di bello. Anche oggi c’era un clima fiacco. Saremmo un gruppo favoloso con mille belle personalità e ci perdiamo in cavolate. […]. Ero venuto qui per vedere un gruppo come si comportava e riflettere tutti insieme. Invece ognuno fa i ca**i suoi”.

Parole che hanno ricevuto delle dure repliche. In modo particolare da Alberto De Pisis, Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese.

Il primo ha detto a Gnocchi: “Io apprezzo tantissimo queste manie di protagonismo così potrai avere le tue clip e siamo tutti felici, ma ti consiglio di moderare i termini. Lasciati dire che ci sono altri modi per parlare. Sei stato aggressivo, so che stai scherzando e stai recitando una parte. I tuoi comportamenti sono palesemente costruiti”.

La Quaranta ha poi aggiunto: “Se sei persone vogliono fare i cavoli loro devi smetterla e lasciarli stare! Ti dovevi accontentare di avere 13 persone con te per parlare e giocare”.

Duro e diretto con Gnocchi pure Spinalbese: “Eravamo in 12 sul divano potevamo giocare! Se Amaurys e Pamela non volevano giocare dovevi fermarti. Non mi manipolare con le tue str***ate. Smettila, finiscila io non sono un idiota. Hai un modo di parlare alle persone sbagliato! Se Amaurys, George e Pamela non vogliono fare una cosa non insistere. Se ti comporti da maleducato e prepotente non avrai più nessuno con te. Smettila fai ridere, hai 30 anni più di me. Dove li hai spesi per non accettare la verità?”.

Di seguito anche un post Instagram del GF con le parole tra Spinalbese e Gnocchi:

