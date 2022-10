Ancora protagonisti al GF Vip Antonella e Edoardo tra i quali è nato un rapporto speciale e decisamente molto intimo…

Cosa succede al GF Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria? I due ragazzi sembrano aver raggiunto un livello di complicità ed intimità molto elevato tanto da far parlare per alcune effusioni – le ennesime – davvero “proibite”…

GF Vip, altre effusioni tra Antonella e Edoardo

Antonella Fiordelisi

Non smettono di far discutere Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria all’interno della Casa del GF Vip. Dopo il primo video piccante con apparenti effusioni decisamente spinte, ecco che i due si sono nuovamente mostrati in atteggiamenti intimi.

L’ex schermitrice e il volto di Forum sono tornati a provocarsi sotto l’occhio sempre attento delle telecamere e dei seguaci social.

Infatti, è proprio sul web che circola un video molto particolare tra i due. I giovani si trovano sul divano: Antonella è sdraiata sul divano mentre Edoardo è di fronte a lei. Dopo un gioco di sguardi molto “biricchino”, ecco il ragazzo che mette la mano sotto una coperta proprio vicino al ventre della giovane ragazza (o almeno così sembra).

Convinti di farla franca i due sono andati avanti per un po’ con queste coccole particolari ma i telespettatori hanno visto tutto e subito hanno espresso la loro opinione. Per molti si tratta di un atteggiamento provocatorio solo per farsi vedere, mentre per altri è l’inizio di una bella storia d’amore o, per lo meno, di un flirt tra due ragazzi che si piacciono.

Come andrà avanti la questione? Bisogna attendere le prossime ore e, magari, qualche domandina sul caso da parte di Alfonso Signorini che, siamo sicuri, troverà il modo per chiarire ogni video e situazione andata in scena in queste settimane…

Di seguito, invece, un post Instagram di una fanpage a cui, evidentemente, piace questa coppia:

