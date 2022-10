I tempi sono maturi per Francesco Totti, che ha deciso di uscire allo scoperto con Noemi Bocchi anche sui social: la prima storia insieme è già virale.

Una serata a Ponte Milvio con gli amici e il nuovo amore è stata pubblicata su Instagram da Francesco Totti, da tempo ben attento a non condividere troppi contenuti social. L’ex capitano della Roma, in attesa della prima udienza di separazione da Ilary Blasi, ha trascorso il primo compleanno in compagnia della fidanzata Noemi Bocchi. I due sono stati paparazzati a cena insieme e, ora, è giunto il momento per Totti di ufficializzare questo amore anche sui social.

Il video di Totti e Noemi in discoteca

A sorpresa, infatti, l’ex calciatore ha condiviso su Instagram un video che lo ritrae ad una cena spettacolo insieme alla Bocchi e ad un folto gruppo di amici, tra cui Alex Nuccetelli.

Tutti in piedi a ballare con tanto di scintille tra le mani. Tutti, tranne Francesco Totti, che siedeva al tavolo accanto a Noemi, in piedi come gli altri.

Lei, con un mini tubino nero, è apparsa serena e felice, mentre lui sembrava divertito dalla situazione.

Autore delle immagini condivise da Totti sui social è Alex Nuccetelli, storico amico del Pupone e ultimamente in combutta con Ilary Blasi per una diffida che gli ha impedito di partecipare ai programmi televisivi Rai e radiofonici per rivelare i segreti del matrimonio tra il Pupone e la conduttrice Mediaset.

