Primo compleanno da separato per Francesco Totti, che ha festeggiato i 46 anni insieme a Noemi Bocchi e agli amici più stretti.

Francesco Totti ha spento le 46 candeline in un ristorante poco fuori Roma insieme ad una cerchia ristretta di amici, ai figli Cristian e Chanel, e alla nuova compagna Noemi Bocchi. Secondo quanto riportato dal Messaggero, la cena a base di pesce per gli invitati si è conclusa con un focoso bacio tra l’ex capitano della Roma e la nuova compagna. Il tutto davanti ai figli più grandi nati dal matrimonio con Ilary Blasi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: a breve le foto pubbliche

Al momento, non vi sono foto pubbliche che ufficializzano la relazione – già confermata dagli amici di Totti – con Noemi Bocchi.

La nuova coppia sta aspettando di uscire allo scoperto: il Pupone è in attesa degli ultimi procedimenti che decreteranno la separazione da Ilary Blasi per poter attraversare le strade della Capitale con la nuova compagna.

Lei, intanto, ha scelto di mantenere un basso profilo evitando qualunque tipo di esposizione mediatica ma, come notato i paparazzi di Chi, da tempo la Bocchi va in giro per Roma con la macchina sponsorizzata da Francesco Totti.

