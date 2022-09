Si continua a parlare di Belén Rodriguez al Gf Vip e Antonino Spinalbese si sbilancia lasciando intendere di avere in tasca carte a suo favore.

Pur non nominandola mai, Antonino Spinalbese ha parlato in più di un’occasione del rapporto con Belén Rodriguez, sua compagna per circa due anni e madre della figlia Luna Marì. Come ammesso da lui stesso, la fine della storia è stata decisa dall’ex parrucchiere, che non ha nascosto di aver avuto atteggiamenti sbagliati nel corso della relazione con l’argentina. In un momento di confronto con Ginevra Lamborghini, però, Spinalbese ha lasciato intendere di potere mettere in difficoltà la madre di sua figlia.

I segreti di Antonino Spinalbse su Belén

Sottolineando come non sia sua intenzione fare parte del GF Vip solo per parlare di Belén, Antonino ha commentato: “A me non piace lo show perché poi viene strumentalizzato. Le nostre storie esistono e lo sappiamo”.

Consapevole del fatto che Alfonso Signorini tenti di scoprire qualcosa in più sui segreti della relazione con la Rodriguez, Spinalbese ha continuato: “[…]Con me in puntata, ma che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso. Perché lei adesso è fidanzata e lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà. Anche se noi non stiamo insieme, ma parlandone significa metterla in difficoltà. A me dà fastidio questa roba”.

“Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso metterla in difficoltà – ha aggiunto ancora lui, lasciando intendere di avere delle carte da giocare contro la ex compagna – . Ma una cosa a tu per tu. Non lo faccio in televisione. Io posso anche discuterci dalla mattina alla sera, ma non parlo di lei qui. Io le porto tanto rispetto”.

