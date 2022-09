Si torna a parlare di Belén Rodriguez nella casa del Gf Vip: Antonino Spinalbese snocciola nuovi dettagli sulla relazione con la showgirl.

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha sottolineato il suo grande amore nei confronti della figlia, Luna Marì, nata dalla relazione con Belén. Sulla ex compagna, invece, è sempre stato molto diplomatico, evitando di entrare nel merito di un amore che ha avuto vita breve. Non sono mancate, tuttavia, alcune rivelazioni importanti su una storia che per diversi mesi ha interessato gli appassionati di gossip.

Antonino Spinalbese, nuove verità sulla storia con Belén

Nel corso della diretta del 26 settembre del Gf Vip, Antonino Spinalbese ha avuto modo di commentare con Alfonso Signorini il forte legame che lo unisce alla figlia.

“Sto benissimo da solo e con mia figlia. Sono protettivo con mia figlia e con sua madre, per quanto comunque non sia andata bene la storia – ha raccontato l’ex parrucchiere – .Abbiamo sbagliato a sceglierci, però senza quello sbaglio non avrei mia figlia”.

Immancabile, quindi, la domanda del conduttore su Belén e su cosa la relazione con lei gli abbia lasciato.

“È la madre di mia figlia, grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore – ha detto – .È stata lei a fare il primo passo per riappacificarci, è stata molto brava”.

“Spero che loro due siano un po’ come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia – ha continuato Spinalebese – . Le voglio molto bene”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG