Renato Zero perde la testa e, rientrato in hotel dopo un concerto, si scaglia contro i giornalisti che attendevano l’arrivo di Giorgia Meloni.

La vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni ha fatto storcere il naso a chi, in più di un’occasione, aveva espresso tutto il suo dissenso nei confronti della leader di Fratelli d’Italia. Molti volti noti hanno manifestato il rammarico per l’esito delle votazioni e, nelle ultime ore, anche Renato Zero ha fatto sentire la sua voce. E, proprio il cantante romano, si è lasciato andare ad uno sfogo che è diventato virale in rete.

Renato Zero:“Votate la me**a che siete”

Di rientro dal concerto al Circo Massimo, Renato Zero è stato trasportato in hotel. Il caso ha voluto che fosse lo stesso in cui avrebbe soggiornato Giorgia Meloni.

Arrivato a bordo di un auto nera, il cantante è stato braccato dai giornalisti, appostati lì in attesa della leader di Fratelli d’Italia.

Sceso dalla macchina, Renato Zero si è infuriato: “Manco più in albergo se va. È un regime questo. Str***, votate la mer** che siete!”.

Il video della furia del cantante ha già fatto il giro del web e i commenti a riguardo non si sono risparmiati.

