L’ultima confessione di Antonino Spinalbese nella casa del Gf Vip spiazza tutti: è stato lui a decidere di troncare la storia con Belén Rodriguez.

La partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip non poteva non riportare l’attenzione sulla storia d’amore tra lui e Belén Rodriguez. L’ex parrucchiere, ora concorrente del reality show di Canale 5, ha già raccontato alcuni dettagli sulla relazione con l’argentina, sottolineando come la differenza tra i due mondi e il suo carattere abbiano inciso sulla fine della storia. Nelle ultime ore, però, Spinalbese ha fatto un vero e proprio mea culpa.

Antonino Spinalbese e l’ultima rivelazione sulla storia con Belén

Ricordando la sua infanzia vissuta solo con la madre e la sorella, Antonino ha spiegato come il suo rapporto con la figlia sia simbiotico.

“Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi. Nemmeno me lo ricordo – ha rivelato lui davanti alle telecamere del Gf Vip, soffermandosi poi sulla lontananza tra lui e la figlia Luna Marì – . Però infatti sono io che ci soffro, non mia figlia. Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: ‘Guarda mi trasferisco io da te’”.

La proposta della madre di Spinalbese, però, è stata rifiutata da lui. “Io gli ho detto: ‘No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei. Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione’”, ha raccontato ancora lui.

Stando alle dichiarazioni di Antonino, dunque, la fine della storia con Belén sarebbe stata decisa proprio da lui.

Riproduzione riservata © 2022 - DG