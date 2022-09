Si infiamma il gossip sulla separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi: lui rende pubbliche le chat con la moglie. Poi, però, si pente.

Solo alcuni giorni fa, Wanda Nara ufficializzava su Instagram la fine del matrimonio con Mauro Icardi. Lui, invece, aveva preferito non esprimersi sull’argomento, salvo poi decidere di rendere pubbliche sui social alcune chat private tra lui e la ex moglie. Pentitosi di aver condiviso con la rete il litigio con Wanda, Mauro ha cancellato tutto. Ma il danno, ormai, è stato fatto: gli screenshot delle chat sono diventati virali in rete e la parole volate tra i due ex coniugi sono davvero pesanti.

Mauro Icari e Wanda Nara, il litigio finisce in rete

Nelle chat pubblicate da Icardi, Wanda Nara gli chiede insistentemente dove sia dopo averlo chiamato innumerevoli volte.

Lei lo accusa di essere uscito invece di rimanere a casa con il figlio, mentre lui sbotta: “Adesso vuoi gestire anche la mia vita anche da separati?”.

“Perché sei una bugiardo, da sposato e da single”, replica lei, mentre lui contrattacca: “Siamo uguali!”. Il litigio, poi, è andato avanti fino all’exploit di Icardi: “Quanto sei tossica!”.

Alla pubblicazione delle chat private, poi, il calciatore ha aggiunto lo screenshot di una chiamata in entrata da parte della moglie. “Tossica livello 1000”, ha scritto lui a corredo della foto.

Poco dopo, tuttavia, Mauro Icardi ha cancellato tutto, aggiungendo più tardi delle Instagram story in cui si mostrava in videochiamata con Wanda a cui, poco dopo, mandava un bacio.

