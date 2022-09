È finito il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi: è stata l’argentina a comunicarlo con una Instagram story, poi misteriosamente cancellata.

Da tempo si rincorrevano le voci su una profonda crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara. La coppia, però, si era mostrata serena all’arrivo del calciatore a Istanbul, dove milita nella squadra del Galatasaray. Le indiscrezioni sulla fine del matrimonio tra i due, tuttavia, proseguono da mesi, in particolar modo dopo la diffusione dell’audio in cui Wanda comunicava di essere in fase di divorzio. “Non ne posso più, per questo sto facendo il divorzio”, diceva nel vocale diffuso da una dipendente della coppia.

Wanda Nara, addio a Icardi: “Momento doloroso”

Se dopo quella notizia i due avevano deciso di mostrarsi sereni insieme ai figli, nelle ultime ore è stata la Nara ha ufficializzare la rottura con Icardi.

“È meglio si sappia da me. Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me – ha scritto l’argentina in una Instagram story – . Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”.

Da parte di Icardi, invece, non c’è stata alcuna dichiarazione in merito.

Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated pic.twitter.com/HMPvAXl8Lg — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) September 22, 2022

