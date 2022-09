Attilio Romita sembra una scheggia impazzita nella casa del Grande Fratello Vip e non risparmia parole di fuoco contro Alfonso Signorini.

Il nome di Attilio Romita continua ad essere in tendenza sui social: dopo le dichiarazioni choc sulla famiglia reale e su Giucas Casella, l’ex mezzobusto del Tg1 si scaglia contro Alfonso Signorini. Il giornalista, che sembra aver dimenticato la presenza delle telecamere, ha avuto da ridire nei confronti del conduttore e degli autori per non averlo menzionato o coinvolto nel corso della diretta del 22 settembre.

Attilio Romita contro Signorini: “Che ca**o vuole da me!”

Nell’audio che sta facendo il giro della rete, si ascoltano le parole di fuoco che Attilio Romita ha indirizzato ad Alfonso Signorini, reo di non averlo in alcun modo interpellato durante la prima serata.

“Bo ci sono delle cose che non ho capito. Sì, parlo di stasera della puntata – dice il giornalista del Tg1 – .Ormai mi sembra proprio che questo abbia deciso di fare fuori me”.

“Non mi ha fatto dire nemmeno una parola, ha fatto finta che io nemmeno ci fossi – si è lamentato – . Non so cosa sia successo. Io non ho nemmeno avuto il contratto firmato indietro. Voi avete avuto il contratto indietro? Nessuno di voi l’ha avuto? Non so non riesco a capire”.

Romita, quindi, ha sottolineato come tale atteggiamento sia strano ai suoi occhi data l’insistenza degli autori e di Signorini di averlo nel programma. “E poi hanno insistito chiamandomi loro – ha continuato infastidito – . Dai non so che ca**o vuole da me. Ma questo poi fino all’altro giorno in albergo mi diceva ‘stai tranquillo’. A questo punto non so che c***o volevano da me”.

No vabbè Attilio contro Alfonso e autori per non essere stato cagato in puntata, ho la conferma che l'impiegato dell'ufficio anagrafe ha sbagliato il nome e in realtà avrebbe dovuto chiamarsi Attila. Dove passa lui non cresce più nulla#romiters #GFvip pic.twitter.com/mIf27uaT2Z — Paola. (@Iperborea_) September 22, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG