Subito polemiche al GF Vip, protagonista Attilio Romita che ha parlato della Famiglia Reale inglese e della Regina ma è stato censurato.

Iniziano le polemiche dopo appena poche ore dal via del GF Vip. Protagonista in questo avvio Attilio Romita che è stato censurato dalla regia per alcune frasi contro la Regina Elisabetta ed in generale contro la Famiglia Reale inglese.

GF Vip, Attilio Romita censurato: cosa ha detto

Attilio Romita

Tutto parte da alcuni discorsi intrapresi con altri concorrenti. Attilio Romita ha iniziato a parlare delle reazioni delle persone alla morte della Regina Elisabetta. “Come fate ad essere innamorati di questa famiglia reale?”, ha esordito il giornalista.

“Non vi capisco. Come si può essere devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana? E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, personaggi loschi, organizzatori di orge”.

A questo punto, con le parole di Romita sicuramente molto forti, la regia ha optato per staccare del tutto l’audio, forse per timore che le dichiarazioni potessero andare ancora oltre. In molti si sono arrabbiati per quella che è a tutti gli effetti una censura e che, per altro, si è verificata anche in altre situazioni.

Infatti, oltre a Romita, anche in altri dialoghi – non a tema Famiglia Reale – ci sono stati diversi BIP di censura che non sono piaciuti ai telespettatori. Vedremo se dell’argomento si parlerà nella prossima puntata.

Di seguito, invece, il post Instagram di presentazione del giornalista:

Riproduzione riservata © 2022 - DG