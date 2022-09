Prime immagini di Elisabetta Gregoraci mano nella mano con Giulio Fratini. La coppia è stata pizzicata in un momento tenero ma poi…

Non sono ancora usciti allo scoperto ufficialmente, ma il settimanale Chi li ha pizzicati insieme, ancora. Questa volta mano nella mano per le vie del centro a Milano. Parliamo di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini che, però, hanno cercato di nascondersi…

Elisabetta Gregoraci beccata col nuovo compagno

Come anticipato, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono stati sorpresi dai paparazzi mano nella mano a Milano. I due, tornati dalle vacanze, non sono riusciti a depistare i fotografi di Chi, che li hanno immortalati a spasso per le vie del centro.

L’uomo e la donna erano mano nella mano a conferma che la loro relazione esiste e va avanti a gonfie vele. Evidentemente, però, le cose non vogliono essere ancora rese pubbliche. Solo così si spiegherebbe il fatto che non appena si sono resi conto di essere spiati, abbiano provato a separarsi.

I due hanno fatto quasi finta di nulla. La Gregoraci era bellissima con un abito attillato e con una scollatura generosa. La mattinata della donna sembra essere stata scandita da un po’ di shopping e poi da un pranzo con le amiche in un ristorante rinomato. Successivamente, appunto, la “famosa” passeggiata con Fratini, anche lui super elegante.

Come detto, non appena si sono resi conto dei paparazzi, i due hanno cercato di dividersi. L’imprenditore si è subito allontanato dalla conduttrice, nella speranza – vana – di non essere stato notato. La coppia, ormai a tutti gli effetti, si è separata e chissà quando si ridarà appuntamento. Questa volta, magari, senza dover nascondere un rapporto che, a quanto pare, va a gonfie vele.

Di seguito un post Instagram di una fanpage della Gregoraci con una foto scattata in quelle ore:

