Nelle scorse ore Belen Rodriguez ha festeggiato i suoi 38 anni. Festa di compleanno con gli affetti più cari per l’argentina…

Per il momento nessun post social con le immagini della festa ma solo alcune storie pubblicate da sua madre. Parliamo di Belen Rodriguez che ieri ha compiuto 38 anni. La modella argentina, per ora, ha festeggiato il compleanno con una festa molto sobria in compagnia degli affetti più cari.

Belen Rodriguez: chi c’era alla festa

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha voluto trascorrere queste ore di festa in compagnia degli affetti più cari, ovvero della sua famiglia. Prima di tutto, la showgirl ha atteso la mezzanotte in un noto ristorante milanese circondata da amici e parenti. Poi, ieri, i festeggiamenti sono proseguiti in casa.

Il clan Rodriguez ha organizzato a Belen una festa casalinga nel suo appartamento milanese. A rendere noto cosa è accaduto è stata la madre dell’argentina, la signora Veronica Cozzani che su Instagram ha mostrato alcuni momenti della serata in famiglia. Presentissimo Stefano De Martino sempre accanto alla sua dolce metà, Belen. Con loro anche Cecilia e il fidanzato Ignazio Moser. Presenti pure Jeremias con la fidanzata Deborah Togni.

Ovviamente erano presenti anche i figli della modella, Santiago, avuto proprio da De Martino, 9 anni, e Luna Marì, nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese.

Un’allegra serata in famiglia dove non è mancata anche la torta per chiudere al meglio la giornata. Il tutto accompagnato da un “Tanti auguri a te” in spagnolo che tutti i componenti della famiglia le hanno voluto cantare.

Di seguito, invece, quello che è stato il messaggio su Instagram di De Martino per la sua dolce metà:

Riproduzione riservata © 2022 - DG