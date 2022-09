Il GF Vip è iniziato da poco ma sono già tante le polemiche. Una di queste riguarda Pamela Prati e la sua attitudine nella Casa.

Non poteva iniziare col botto la nuova edizione del GF Vip. Partenza scoppiettante per il reality più famoso d’Italia condotto da Alfonso Signorini. Dopo le polemiche per qualche parola di troppo di Romita, ecco i primi “malumori” tra inquilini. Protagonista, in tal senso, Pamela Prati che, a causa di alcuni suoi atteggiamenti, sta iniziando a “dare fastidio”.

GF Vip, critiche per Pamela Prati

Pamela Prati

Come detto, dopo appena poche ore dal suo inizio, sono già diversi i temi della nuova edizione del GF Vip. Uno di questi è il comportamento di Pamela Prati. La donna ha avuto una “seconda chance” per far ricredere le persone su di lei. Un’opportunità che, purtroppo, sembra non essere stata ancora colta.

Infatti, dopo le tante polemiche per il caso Mark Caltagirone, anche quest’anno l’approccio alla Casa da parte della Prati è stato piuttosto problematico.

La donna pare essersi isolata dal gruppo: si allena da sola, mangia da sola e socializza pochissimo. Un comportamento già visto nella sua passata partecipazione e che ha suscitato le prime critiche.

Come riportato da comingsoon, a parlare è stata Antonella Fiordelisi che si è appunto accorta di quanto stia facendo la Prati: “Io non la giudico per il casino che ha fatto, la giudico perché non si integra, non interagisce con noi […]”, avrebbe detto la giovane sportiva. “Lei fa così, mi ricordo che ha già fatto il Grande Fratello e stava sempre da sola. Gli altri non devono dire che sta con noi perché non è vero”.

Lo sfogo di Antonella è stato ascoltato e condiviso da Sara, che ha dato ragione alla partenopea e ha confessato di aver provato ad intavolare un discorso con Prati ma senza successo.

Di seguito un post Instagram del GF che ricorda appunto qualche piccola tensione della Prati nella precedente partecipazione al reality:

