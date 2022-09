È la prima volta che Shakira parla della separazione dal calciatore Gerard Piqué e non nasconde di essere nel “periodo più oscuro della sua vita”.

Il matrimonio tra Shakira e Gerard Piqué è finito alcuni mesi fa. Lei aveva puntato tutto sulla famiglia dopo la nascita dei figli, mettendo anche in secondo piano la carriera da cantante internazionale. Lui ha continuato a giocare a calcio e lei, per amore del marito, si è trasferita in Spagna. Un matrimonio che sembrava idilliaco, però, ha mostrato delle crepe talmente tanto profonde da costringere i due alla separazione. E, mentre Piqué ha già una nuova fiamma, Shakira ha deciso di proteggere i figli da questo tsunami.

Shakira, il dolore per la fine del matrimonio

Intervistata da Elle, Shakira ha rotto il silenzio sulla fine del matrimonio con Piqué ammettendo di soffrire ancora tantissimo.

“Sono rimasta in silenzio e ho solo cercato di elaborare tutto. E sì, è difficile parlarne, soprattutto perché lo sto ancora vivendo e perché sono sotto gli occhi del pubblico – ha confidato lei – . La nostra separazione non è come una normale separazione. Quindi è stato difficile non solo per me, ma anche per i miei figli. Incredibilmente difficile”.

E, proprio i figli, sono le persone che la cantante sta tentando di proteggere ad ogni costo. “A volte ho la sensazione che sia tutto un brutto sogno e che ad un certo punto mi sveglierò. Ma no, è reale – ha continuato lei – […]È probabilmente la fase più oscura della mia vita”.

“Ho cercato di nascondere la situazione ai miei figli. Cerco di proteggerli, perché questa è la mia priorità nella vita – ha aggiunto ancora – . Ma poi, a scuola, sentono cose dai loro amici o trovano notizie sgradevoli su Internet, e questo li colpisce”.

E, forse proprio in segno di protezione verso i bambini, Shakira ha anche evitato di esporsi sul nuovo flirt dell’ex marito, la pr 23enne Clara Chia Marti. Delle foto che li ritraggono mentre si baciano, ha detto: “Penso che quei dettagli siano troppo privati per essere condivisi, almeno in questo momento. È tutto così crudo e nuovo. Posso solo dire che ho messo tutto quello che avevo in questa relazione e nella mia famiglia”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG