Ad alimentare il gossip sulla rottura della coppia ci ha pensato l’ex cognato di Shakira, che ha svelato quali sono secondo lui i reali motivi della separazione.

In occasione di un’intervista a Es Diario l’ex cognato di Shakira, Roberto Garcia, ha spiegato quali sono i reali motivi della rottura tra la coppia. Secondo l’uomo non sarebbe stato il tradimento a porre fine al rapporto tra Shakira e Piqué ma delle ragioni strettamente economiche.

Le dichiarazioni dell’ex cognato di Shakira

Shakira

Roberto Garcia è stato per diversi anni il compagno di Lucila, una delle sorelle di Shakira. Ai microfoni di Es Diario, l’uomo ha dichiarato che Piquè avrebbe chiesto alla cantante prestiti onerosi per potere aprire delle attività alle Bahamas e in Colombia.

Sembra che la pop star si sia rifiutata di dare una somma così onerosa al compagno e che questo sia stato il principio della crisi tra loro. Garcia dichiara anche che Shakira si sarebbe consultata con i genitori per questa decisione, i quali le hanno confermato di non fare prestiti a Piquè. L’uomo ha anche svelato che la storia tra la coppia era finita già da diverso tempo ma che i due hanno cercato di nasconderlo.

Poi l’ex cognato della cantante svela i retroscena della sua separazione con la sorella e di quanto i genitori di Shakira abbiano inciso. Garcia, come riporta FanPage, rivela: “La mia ex moglie mi ha rovinato ed è scomparsa, ho tutto documentato. Shakira mi aveva detto che avrebbe risposto per quello che mi aveva fatto suo sorella, ma alla fine non ha più voluto sapere nulla di me, perché ho avuto una forte discussione con loro padre. Supervisionano su molte cose. Tutto quello che mi è successo è stato orchestrato dal padre”.

