Il calciatore ha chiesto alla sua compagna Diletta di sposarlo con tanto di anello, la coppia ha già una figlia la piccola Sofia e ora convoleranno a nozze.

Manuel Lazzari e Diletta Daolio diventeranno marito e moglie, il calciatore ha fatto la proposta alla sua compagna di vita e lei “ha detto sì”. Le loro foto mostrano il bellissimo anello di fidanzamento che la bella Diletta porta con orgoglio. Non sembra esserci ancora una data ma forse verrà comunicata a breve.

Le bellissime foto della proposta di nozze a Diletta Daolio

La bellissima coppia si è conosciuta nel 2014 e da allora non si sono mai lasciati. La loro storia d’amore che persevera da otto anni ha fatto sognare i fan che seguono il loro amore dai primordi. Manuel e Diletta hanno condiviso spesso momenti bellissimi sui social, compreso il giorno della proposta di nozze, in cui la bella fidanzata del calciatore aggiunge: “I said yes” ovvero “Ho detto sì“. Una risposta semplice e netta per realizzare il loro sogno d’amore.

Ecco la foto dell’anello di fidanzamento di Diletta Daolio

A coronare il loro splendido sogno d’amore è arrivata anche la piccola Sofia, la loro bambina , nata lo scorso 28 ottobre. La coppia ha reso partecipi i fan dei momenti più importanti della gravidanza e della sua nascita. Ora i due hanno finalmente deciso di sposarsi e chissà che magari possano decidere di allargare la famiglia, donando a Sofia un fratellino o una sorellina.

