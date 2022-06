Il batterista dei Blink 182 è stato portato d’urgenza in ospedale e le sue condizioni sembrano preoccupanti, la figlia sollecita il web affinché sia di sostegno al padre.

Travis Barker è stato portato urgentemente in ospedale, anche se non sono ancora state svelate le ragioni. Le condizioni del musicista sembrano essere serie tanto che lui stesso aveva scritto un tweet: “Dio salvami“. Queste parole suonano molto preoccupanti e anche quelle della figlia che sui social scrive: “Pregate per lui“.

Cosa è successo al batterista dei Blink 182

Da quanto è emerso fino ad ora, Travis Barker aveva fatto una visita presso una clinica nel corso della mattina. Proprio i medici della struttura avrebbero preso la decisione di ricoverarlo d’urgenza dopo. Non ci sono informazioni su ciò che può essere successo è tutto strettamente riservato ai famigliari e agli operatori sanitari.

Quello che sicuramente può essere colto è la preoccupante situazione del batterista dei Blink 182. Infatti, le sue parole su Twitter: “Dio salvami” e la richiesta della figlia di pregare per lui fanno capire che c’è qualcosa di grave in corso. Attualmente, non sono state rilasciate altre dichiarazioni, nè da parte della moglie di Barker, Kourtney Kardashian, né da parte della clinica in cui è ricoverato.

Si attendono maggiori dettagli sulle condizioni dell’artista nelle prossime ore, sperando di avere notizie più positive. Intanto a vegliare su di lui c’è la sua famiglia e i tanti fan che in queste ore sono preoccupati per la sorte del loro beniamino e che stanno pregando per lui.

