Rosalinda Cannavò torna a parlare di anoressia e della sua battaglia. L’attrice ha pubblicato un filmato molto forte sui social.

Noto volto dello spettacolo, Rosalinda Cannavò è tornata a parlare in modo molto diretto dei suoi problemi alimentari avuti in passato ed in particolare della battaglia con l’anoressia. La ragazza, concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha scelto un filmato piuttosto forte che la riguarda lanciando un messaggio a tutte quelle persone che soffrono e che hanno bisogno d’aiuto.

Rosalinda Cannavò e la sua battaglia con l’anoressia

Piatto Posate Anoressia

Rosalinda Cannavò aveva già parlato in passato della sua lotta con l’anoressia e lo aveva fatto anche nel corso del Grande Fratello Vip 5. La fidanzata di Andrea Zenga aveva anche raccontato a ‘Il Bianco e Il Nero’, il talk show condotto da Gabriele Parpiglia molte delle problematiche vissute che l’avevano portato anche a pesare soli 32 chili.

Un passato molto sofferto, quello della siciliana che oggi ha pubblicato un commuovente video con il suo prima e dopo. “Mi ricorderò di te eccome. Ho i segni sul cuore e sulla pelle! Ma sconfiggerti è stata la cosa piu difficile e giusta che potessi fare! Oggi sorrido, oggi sono felice senza di te. Lottate per tornare a sorridere e non permettete più a questo mostro di distruggervi la vita”, ha scritto l’attrice con tanto di svariati hashtag che fanno riferimento all’anoressia.

La stessa giovane donna ha poi detto ai suoi fan: “Vi ho messo un reel che mi è costato un po’ farlo, in realtà mi sta costando un po’ tirare fuori delle cose che riguardano i periodi più difficili della mia vita, però spero che tutto questo possa in piccola parte, perché quello che dico sempre è che sono una goccia in mezzo al mare possa servire a qualcuno e quello che mi sento di dire è: chiedete aiuto, se capite di avere un problema e se non lo capite perché spesso accade questo fidatevi delle persone a voi vicine, delle persone che vi vogliono bene, che vi amano e che vi vogliono solo aiutare, affidatevi a degli esperti che possono aiutarvi”.

Di seguito il post Instagram molto forte della donna:

Riproduzione riservata © 2022 - DG