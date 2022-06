Non ci sarà Temptation Island quest’anno e lo storico “inviato” sul campo e conduttore Filippo Bisciglia si è sfogato sui social.

Sarà un’estate senza Temptation Island. La conferma definitiva, dopo i rumors delle scorse settimane, è arrivata in queste ore con un post social, con tanto di filmato e discorso ai telespettatori, da parte del conduttore Filippo Bisciglia che per anni, otto per la precisione, aveva diretto il programma Mediaset.

Temptation Island, Filippo Bisciglia e lo sfogo social

“Ciao ragazzi questo è il periodo più o meno in cui sarebbe dovuto andare in onda Temptation Island e quindi l’intero programma. Purtroppo quest’anno non sarà così”. Inizia così il post Instagram di Filippo Bisciglia che si è rivolto ai fan per parlare della chiusura della trasmissione.

“Perché questo videomessaggio? Diciamo che io ho quasi un milione di follower su Instagram e sicuramente questo milione di follower l’ho raggiunto grazie a Temptation Island. Quindi come potete immaginare sto ricevendo tantissimi messaggi da due mesi a questa parte, ma soprattutto in quest’ultimo periodo dove mi scrivete ‘Filippo perché non ci sarà Temptation Island? Oppure, ‘Filippo quanto ci mancherai!, ‘Non so stare senza Temptation Island’, ‘Perché non ci dici nulla?’, ‘Perché non rispondi?’. Ecco sono qui a rispondere adesso”.

Da qui inizia la spiegazione dell’uomo che diventa più una sorta di sfogo personale ricco di amarezza: “Cosa dirvi ragazzi? Innanzitutto ricevere i vostri messaggi mi fa davvero tantissimo piacere, questo vuol dire che durante questi anni vi siete tanti affezionati a noi, al programma, ai nostri ragazzi, alle storie. Vi siete divertiti a commentare le puntate subito dopo la fine delle puntate. Gli amici di Instagram, Twitter, Facebook, e non vi nascondo che anche io alla fine di ogni puntata andavo a leggere i commenti e mi divertivo insieme a tutti quanti voi. Dall’altra parte però sappiate che anche a me fa tanto male non fare quest’anno Temptation Island”.

“Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato in questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo. Tutte le persone dalla prima all’ultima, non per valore di importanza perché eravamo una famiglia. Che dirvi, per sdrammatizzare non posso far mancare questa frase in questa estate 2022: ‘allora pensi che io abbia un video per te?’. Oppure… Tutto questo è… finite voi la frase. Ciao ragazzi, tanto amore, tanto sole, tanto mare. Tanta vita. Mi mancherete. Ciao”.

Di seguito il post Instagram di Bisciglia:

