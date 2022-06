Ecco dove vedere in TV e in streaming il Torneo di Wimbledon 2022: il programma e le date di tutte le partite.

Lo scorso Matteo Berrettini ha fatto sognare tutti gli sportivi italiani arrivando in finale al Torneo di Wimbledon 2021, dove è stato poi sconfitto da Novak Djokovic. A causa della positività al Covid ha dovuto dare forfait all’ultimo all’edizione 2022, non potendo quindi provare a prendersi la rivincita sul tennista serbo, ma sono tanti i campioni che partecipano al Torneo di Wimbledon 2022 e tra questi ci sono anche diversi atleti italiani. Vediamo allora come fare a vedere tutte le partite.

Dove vedere Wimbledon 2022 in TV e in streaming

Il Torneo di Wimbledon 2022 inizia lunedì 27 giugno mentre la finale della 135a edizione della manifestazione è in programma domenica 10 luglio 2022. Dove vedere di Wimbledon 2022 in TV? Il Torneo in Italia è un’esclusiva di Sky: il canale principale che segue l’evento è Sky Sport Tennis ma non mancano le dirette anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e sui 6 canali di Sky Sport dal 252 al 257, che per l’occasione sono stati ribattezzati Wimbledon 1, Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6.

Novak Djokovic

E dove vedere il Torneo di Wimbledon 2022 in streaming? Le opzioni sono due: su Sky Go (ma bisogna comunque essere abbonati a Sky), oppure su Now TV. Il torneo è trasmesso anche in differita in chiaro su Supertennis.

Torneo di Wimbledon 2022: il programma

Lunedì 27 giugno

Dalle 12 alle 22 la prima giornata – diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno

Martedì 28 giugno

Dalle 12 alle 22 la seconda giornata – diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Mercoledì 29 giugno

Dalle 12 alle 22 la terza giornata – diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Giovedì 30 giugno

Dalle 12 alle 22 la quarta giornata – diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Venerdì 1 luglio

Dalle 12 alle 22 la quinta giornata – diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Sabato 2 luglio

Dalle 12 alle 22 la sesta giornata – diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Domenica 3 luglio

Dalle 12 alle 22 la settima giornata – diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Lunedì 4 luglio

Dalle 12 alle 22 l’ottava giornata – diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Martedì 5 luglio

Dalle 12 alle 22 la nona giornata – diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Mercoledì 6 luglio

Dalle 12 alle 22 la decima giornata – diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Giovedì 7 luglio

Ore 14.30 Prima semifinale femminile – diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Ore 16.30 Seconda semifinale femminile – diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Ore 18.30 Finale doppio mista – diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Venerdì 9 luglio

Ore 15.00 Finale singolare femminile – Sky Sport Tennis

Ore 18.00 Finale doppio maschile – Sky Sport Tennis

Domenica 10 luglio

Ore 15.00 Finale singolare maschile – Sky Sport Tennis

A seguire Finale doppio femminile – Sky Sport Tennis

