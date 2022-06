Dagli ospiti a quando va in onda, ecco tutto quello che c’è da sapere su Dalla strada al palco, il programma condotto da Nek su Rai 2.

Nek siamo abituati a sentirlo cantare, finora non lo abbiamo mai visto alla prese con la conduzione di un programma. Finora, appunto: il cantautore emiliano, infatti, è il presentatore di Dalla strada al palco, show in onda su Rai 2. Ovviamente la musica la fa da padrona all’interno del programma, i veri protagonisti saranno alcuni artisti di strada che avranno la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico importante come quello di Rai 2 e mostrare le proprie qualità artistiche. Il programma nasce da un’idea di Carlo Conti e per la conduzione è stato scelto proprio uno dei più amati cantautori italiani.

Dalla strada al palco su Rai 2: il programma di Nek

Le puntate di Dalla strada al palco sono in totale quattro, la prima va in onda martedì 28 giugno in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 circa. Ogni settimana va poi in onda una nuova puntata dello show.

Nek

Un ruolo fondamentale nel programma ce l’ha anche il pubblico presente in studio che avrà il compito di decretare i migliori concorrenti che si esibiranno e scegliere i finalisti insieme agli ospiti che parteciperanno al programma. Alla fine del programma verrà eletto il Miglior artista di strada d’Italia che sarà scelto da una rosa di 15 finalisti: al termine delle prime tre puntate verranno scelti 5 finalisti.

Dalla strada al palco: gli ospiti del programma di Nek

Nel corso delle quattro puntate di Dalla strada al palco al fianco del conduttore Nek e degli artisti di strada che si esibiranno ci saranno anche una serie di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. Quelli della prima puntata sono i due attori Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

