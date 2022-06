Ecco dove vedere in streaming Tailor Made, il talent show condotto da Tommaso Zorzi dedicato al mondo della moda.

I talent show sono, da diversi anni, protagonisti assoluti della televisione italiana. Ne abbiamo visto di tutti i tipi e per ogni gusto, quello che mancava, almeno fino a ora, era un talent sul mondo della moda: per chi lo aspettava l’attesa è finita. Tommaso Zorzi conduce infatti Tailor Made – Chi ha la stoffa?, programma in cui dieci concorrenti si sfidano in questo ambito e verrano valutati da una giuria di esperti. Non mancano poi le eliminazioni fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore o della vincitrice.

Dove vedere Tailor Made in streaming e in TV

La prima stagione di Tailor Made inizia martedì 28 giugno. Dove si può vedere Tailor Made in streaming gratis? Purtroppo, almeno per il momento, da nessuna parte. Il programma condotto da Tommaso Zorzi è infatti un’esclusiva di Discovery + e l’unico modo per poter vedere le sei puntate è quello di essere abbonato alla piattaforma streaming.

Tailor Made: Elide Morelli, Tommado Zorzi e Cristina Tardito

E dove vedere Tailor Made in TV? Anche in questo arriva una risposta negativa in quanto il programma non è trasmesso da nessun’emittente televisiva, se non dalla già citata piattaforma on demand Discovery +.

Tailor Made: Tommaso Zorzi e i giudici

Come detto in precedenza, a condurre questa prima edizione di Tailor Made Italia (il formato è già presente all’estero dove ha avuto un buon successo) è Tommaso Zorzi. La giuria di esperti è invece composta da Elide Morelli e Cristina Tardito.

La prima è una sarta premiere della maison Valentino e ha vestito nel corso della sua carriera diversi protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo internazionale, la seconda ha collaborato con diverse maison di moda ed è la fondatrice del brandi Kristina Ti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG