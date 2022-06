L’attore è stato il favorito di questa edizione del reality e ha battuto Luca Daffè mentre Carmen Di Pietro ha ottenuto la medaglia di bronzo.

Nicolas Vaporidis ha trionfato all’Isola dei Famosi contro Luca Daffè, portandosi a casa la vittoria e un cospicuo montepremi. Già prima della finale l’attore era tra i preferiti del pubblico che hanno apprezzato l’evoluzione del naufrago in Honduras e la sua schiettezza. Carmen Di Pietro si consola con un bel terzo posto.

Nicolas Vaporidis la percentuale con la quale ha vinto

Nicolas Vaporidis ha vinto con una percentuale dell’87%, un numero altissimo che sottolinea il bellissimo percorso del concorrente. Se inizialmente l’attore non è partito benissimo, scontrandosi con parecchi compagni e anche con Vladimir Luxuria mano mano ha avuto una crescita che è stata apprezzata dal pubblico.

Durante l’ultima puntata il naufrago ha avuto anche una toccante lettera da parte della fidanzata Ali: “Ciao Nicolas prima di tutto volevo dirti che sto bene. Sono qui esattamente dove mi hai lasciata e ti seguo ogni giorno. Posso solo immaginare quanto sia stressante fisicamente e mentalmente la vita sull’isola ma allo stesso tempo stai facendo un’esperienza incredibile. Affronti ogni tipo di sfida con grande determinazione, resilienza e spirito di adattamento, proprio come dice la tua frase preferita di Bruce Lee: ‘Be water, my friend!’. Vai avanti così perché quella bandana ti sta troppo bene e secondo me perché sei davvero te. Goditi più che puoi il mare e la vista della tua cima segreta Cayo Cochinos prima di tornare in questa megalopoli, nel frattempo sai che ti sto aspettando qui. Sei sempre nei miei pensieri e non vedo l’ora del momento in cui ci rivedremo e potrò finalmente riabbracciarti. Ti mando un bacio (e più di uno) ed un abbraccio forte forte.“

L’attore era visibilmente emozionato e non è stato in grado di trattenere le lacrime. Ora, potrà di nuovo stringere la sua compagna tra le braccia e, alcuni rumor parlano di una proposta di matrimonio imminente.

