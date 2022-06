Lunedì 27 giugno va in onda l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2022: ecco come votare il vincitore del reality di Canale 5.

Ci siamo, a breve conosceremo il nome del vincitore de L’isola dei Famosi 2022. Dopo 25 puntate e 99 giorni di permanenza uno dei naufraghi di questa edizione potrà gioire per essersi aggiudicato il titolo di questa edizione del reality show di Canale 5. Ovviamente a scegliere il vincitore è il pubblico da casa attraverso il Televoto. I concorrenti ancora presenti sull’isola di Cayos Cochinos in Honduras sono sei: Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis (entrambi presenti sull’isola sin dal primo giorno, Nick Luciani, Mecedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè (gli ultimi quattro sono tutti entranti successivamente a far parte del programma). Vediamo ora come si fa a partecipare al Televoto e scegliere il vincitore.

Televoto Isola del Famosi 2022: quanto costa e come votare il vincitore

Ma come si fa a votare il vincitore de L’Isola dei Famosi 2022? Al televoto si può partecipare inviando un SMS con il proprio telefono cellulare al numero 4770002 con scritto o il nome del naufrago che volete votare o il codice a esso abbinato.

Isola dei famosi

Quanto costa il televoto de L’Isola dei Famosi 2022? Il costo del messaggio di 0,16 euro che verrà addebitato dal proprio operatore telefonico. Dopo aver inviato il messaggio ne riceverete uno di conferma della validità del voto.

Oltre che tramite SMS, si può partecipare al televoto de L’Isola dei Famosi anche collegandosi al sito ufficiale del reality show: per votare il naufrago che volete vedere vincere dovrete prima registrarvi al sito (in questo caso non ci sono costi). C’è infine un ultimo metodo di televoto gratis per L’Isola dei Famosi 2022: attraverso l’App Mediaset Infinity. Una volta collegati non vi resta che accedere alla sezione Televoto.

Riproduzione riservata © 2022 - DG