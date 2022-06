Ecco le location di Love & gelato, il film Netflix che è ambientato in Italia e che sta conquistando il pubblico.

Netflix ha spesso guardato all’Italia per la produzione di film e serie TV ma non solo: nel nostro Paese ha anche ambientato film stranieri. Un esempio è Love & gelato, commedia romantica che dal 22 giugno è disponibile sulla piattaforma on demand e che ha immediatamente conquistato il pubblico di Netflix. Il film racconta la storia di Lina, una ragazza americana che per onorare la madre morta decide di venire in Italia e scoprire meglio la storia del genitore attraverso anche un vecchio diario segreto che ha ritrovato. La storia è poi arricchita da alcuni amori e dalla ricerca da parte di Lina del vero padre. Vediamo ora quali sono le location del film.

Love & gelato: le location del film

Love & gelato è ambientato principalmente a Roma ed è proprio nella Capitale che sono state effettuate però solo una parte delle riprese: si possono facilmente riconoscere il Colosseo, la Fontana di Trevi, le strade del rione Monti e diverse vie del centro storico della Città Eterna (che è sempre molto amata dagli americani, ma non solo).

roma colosseo

Le attrici, gli attori e tutti gli addetti ai lavori che hanno partecipato alla realizzazione del film hanno inoltre girato varie in Toscana: da Firenze, dove si possono riconoscere il Duomo e il Giardino di Boboli, alla pronvinciane le colline che la circondano.

Love & gelato: il cast del film

La protagonista di Love & gelato, Lina Emerson, è interpretata da Susanna Skaggs. Ma nel casto del film, che è diretto da Brandon Camp, troviamo anche diverse attrici e attori italiani: da Valentina Lodovini, che veste i panni di Francesca, a Tobia De Angelis, Saul Nanni e Michele Favaro.

Completano poi il cast principale di Love & gelato Owen McDonnell, Anjelika Washington, Marie-France Arcilla e Maranda Parkin.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG