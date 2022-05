Dopo il flop di Ultima Fermata, buona parte del pubblico sperava nel ritorno del vecchio format m,a a quanto pare, le cose non andranno per il meglio.

A quanto pare Mediaset ha deciso di cancellare Temptation Island. In base alle indiscrezioni Maria De Filippi potrebbe avere in mente un altro programma per sostituire lo show estivo, ma almeno per il momento lo show condotto da Filippo Bisciglia non è preso in considerazione.

Le indiscrezioni su Temptation Island

FILIPPO BISCIGLIA

In base alle indiscrezioni del settimanale Chi, sembra che la dirigenza Mediaset abbia deciso con certezza di cancellare Temptation Island. Al suo posto, Maria De Filippi e l’emittente starebbero già lavorando su un altro programma che lo sostituisca per l’estate. Un vero peccato per i fan del programma condotto da Bisciglia che ha sempre riscosso un ottimo successo in termini di ascolti. Ormai, per molti era diventato un appuntamento fisso nel periodo estivo. Ancora non si conoscono le ragioni per le quali sia stato cancellato.

Nei mesi scorsi si è vociferato che al posto di Temptation ci sarebbe stato Uomini e Donne Vip e che già erano usciti i primi papabili nomi sul trono. Infondo, il dating show è sicuramente uno dei più amati e seguiti e l’esperimento potrebbe riuscire bene. Secondo Nuovo TV, a condurre questa versione “vip” del programma ci sarebbe Silvia Toffanin e ha partecipare i primi nomi rivelati sarebbero: Pamela Prati, Valeria Marini e Antonio Zequila.

Non ci sono comunicazioni ufficiali per ora, ma solo indiscrezioni sempre più insistenti. Si attendono notizie più concrete e magari qualche annuncio definitivo.

