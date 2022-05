Uno dei tre cantanti del gruppo musicale è risultato positivo, l’Eurovision ha in mente una soluzione per rendere comunque possibile la loro esibizione di sabato.

Il Volo avrebbe dovuto esibirsi sabato Palaolimpico di Torino con il brano Grande Amore, con il quale hanno vinto Sanremo nel 2015. Purtroppo, uno dei membri del gruppo è risultato positivo in queste ultime ore. Il Song Contest ha comunque in serbo una soluzione.

“Soluzione digitale” per far esibire Il Volo

Come riporta La Stampa, la Rai ha in mente una soluzione digitale per garantire l’esibizione de Il Volo: “Nelle ultime ora abbiamo avuto notizia che uno dei ragazzi de Il Volo è risultato positivo al Covid. Sta bene, non ha sintomi e noi stiamo studiando una soluzione digitale per permettere lo stesso la performance”. Così l’executive producer Rai, Claudio Fasulo, nel corso della conferenza stampa di Ebu e Rai.“

Si poteva prevedere che il Covid ci mettesse lo zampino, del resto come ha fatto per qualsiasi trasmissione o contest canoro. Fortunatamente il digitale è sempre il piano B vincente per consentire il regolare svolgimento dei programmi. Una soluzione simile era prevista anche per il Festival in caso in cui qualche concorrente non potesse esibirsi per aver contratto il virus. Non è stato fatto il nome del membro che mancherebbe de Il Volo ma ciò che interessa è che l’Eurovision 2022 continui senza intoppi, considerando il successo che sta ottenendo. Unica nota dolente sembra essere la polemica sul’omaggio a Raffaella Carrà, da molti considerato “indegno” e troppo breve.

