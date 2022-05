La seconda stagione termina venerdì 13 maggio con gli ultimi due episodi, ora i fan della serie TV si chiedono se Diavoli 3 ci sarà o no.

Anche la seconda stagione di Diavoli giunge al termine: quelli trasmessi su Sky Atlantic venerdì 13 maggio 2022 sono infatti gli ultimi due episodi di questo ciclo della seguitissima e amatissima serie TV con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Ora che la seconda stagione è giunta al termine, i fan si stanno domandando: ma Diavoli 3 si farà oppure no? Chi ha seguito con passione le prime due stagioni può tirare un sospiro di sollievo: la serie TV non è ancora finita ma continuerà con nuovi episodi.

Diavoli 3 si farà

La serie TV Diavoli, secondo i piani dei produttori, è destinata a diventare una vera e propria saga: era stata la direttrice delle produzioni Sky original, Sonia Rovai, a svelare la volontà di far proseguire ancora a lungo questa serie con nuove stagioni.

Patrick Dempsey

E’ ancora troppo presto per poter rivelare le prime anticipazioni sulla trama degli episodi della terza stagione o per poter annunciare la data di uscita (ricordiamo però che la prima stagione era arrivata su Sky nel 2020, la seconda nel 2022), quel che appare certo è che Diavoli 3 ci sarà. Ora non resta che attendere.

Diavoli: la trama e il cast della serie TV

La serie TV Diavoli segue da vicino la storia di Massimo Ruggero e di Dominic Morgan, due importantissimo uomini d’affari in grado di influenzare il mondo della finanza ma anche quello della politica.

A interpretare i ruoli di Massimo Ruggero e di Dominic Morgan sono rispettivamente Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Nel cast della seconda stagione troviamo poi anche Malachi Kirby, Pia Mechler, Paul Chowdhry, Lars Mikkelsen, Li Jun Li, Joel de la Fuente e Clara Rosager.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG