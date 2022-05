Giovedì 12 maggio su Sky Uno va in onda la finale di Pechino Express 2022: le anticipazioni sulla puntata.

Tre coppie rimaste a contendersi la vittoria finale: I Pazzeschi, Gli sciacalli e Mamma e Figlia. Al termine della puntata di Pechino Express 2022 in onda su Sky Uno giovedì 12 maggio, scopriremo chi saranno i vincitori di questa edizione iniziata nella cittadella di Uçhisar, in Turchia, e che si conclude a Dubai. In semifinale è stata eliminata una delle coppie più forte e favorite alla vittoria finale, quella di Italia Brasile, composta da Nikita Pelizon e Helena Prestes. Vediamo ora le anticipazioni dell’ultima puntata di Pechino Express 2022.

Pechino Express 2022: le anticipazioni dell’ultima puntata

Al termine della semifinale, le coppie di concorrenti a Pechino Express 2022 sono arrivate ad Abu Dabhi: ed è proprio da Abu Dhabi che partiranno in questa puntata finale che ha come destinazione Dubai.

Pechino Express

A inizio puntata vedremo le tre coppie sulla panoramica terrazza della Palm Tower: il primo punto di arrivo è l’Emirates Grand Hotel dove la coppia che arriverà ultima sarà eliminata. Poi si riparte verso Al Bastakiya, The Green Planet, la spiaggia La Mer e il centro commerciale City Walk dove si scoprirà quale sarà la coppia vincitrice.

Chi vince Pechino Express 2022 devolverà il montepremi ad associazioni che operano nei luoghi visitati. Ricordiamo che le tre coppie rimaste in gara sono: I Pazzeschi, Victoria Cabello e Paride Vitale, Gli Sciacalli, Fru e Aurora Leone, Mamma e Figlia, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

Pechino Express 2022: le coppie di concorrenti

Queste sono tutte le coppie di Pechino Express 2022 in ordine di eliminazione:

10) Anna Ciati e Giulia Paglianiti, “Le TikToker“.

9) Alex Schwazer e Bruno Fabbri, la coppia de “Gli Atletici“.

8) Ciro e Giovambattista Ferrara, “Padre e Figlio“.

7) Barbascura X e Andrea Boscherini, “Gli Scienziati“.

6) Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, “I Fidanzatini“.

5) Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti“.

4) Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile“.



Finalisti

Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi“.

Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli“.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia“.

