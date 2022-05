Ecco dove vedere l’Eurovision 2022 senza commento, proprio come se si fosse presenti tra il pubblico a Torino.

Torino ospita l’evento musicale più importante d’Europa dell’anno: l’Eurovision 2022. Gabriele Corsi e da Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico presentano il programma in onda in diretta su Rai 1: oltre alla finale di sabato 14 maggio, per la prima volta vengono trasmesse in diretta anche le due semifinali, la prima martedì 10 maggio, la seconda giovedì 12 maggio. Ma è possibile vedere l’Eurovision 2022 senza commento, proprio come se si fosse tra il pubblico di Torino? La risposta è sì, vediamo come e dove.

Dove vedere l’Eurovision 2022 senza commenti

Se non siete interessati a vedere il programma di Rai 1 con Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e la partecipazione di Carolina Di Domenico, potete sempre scegliere di vedere l’Eurovision 2022 in streaming senza commento. Come fare? Basta collegarsi al canale YouTube ufficiale della manifestazione.

eurovision contest

In questo modo potrete seguire l’evento in diretta, con la conduzione dei tre presentatori ufficiali dell’Eurovision Song Contest 2022, ovvero Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Inoltre potete vedere l’Eurovision 2022 senza commenti in diretta streaming anche su RaiPlay selezionando l’opzione “Diretta Nazionale”.

Eurovision 2022: i cantanti

A rappresentare l’Italia all’Eurovision 2022 sono i vincitori del Festival di Sanremo, Blanco e Mahmood, con la loro Brividi. Nel caso in cui fossero loro a vincere la manifestazione, bissando il successo dei Maneskin, anche la prossime edizione dell’Eurovision Song Contest si terrà in Italia.

C’è poi anche un altro cantante italiano in gara ma che rappresenterà invece il San Marino: parliamo di Achille Lauro che si esibirà con la sua Stripper. Quasi tutte le nazioni europee sono rappresentate all’Eurovision Song Contest con alcune eccezioni come la Russia, in questo caso per via della guerra in Ucraina.

Riproduzione riservata © 2022 - DG