La fiction di Rai 1, Il paradiso delle signore, ha spopolato per le sue atmosfere eleganti e raffinate ambientate: ecco le location.

Tra le migliori serie TV italiane di sempre ha spopolato negli ultimi anni quella di Rai1 dal titolo Il paradiso delle signore. È ispirata al romanzo di Émile Zola “Al paradiso delle signore“, in lingua originale “Au bonheur des dames” e ha fatto emozionare finora ben 6 milioni di telespettatori. A colpire sono le ambientazioni tipiche italiane del periodo storico del boom economico e non solo. Auto e modo d’epoca, look vintage perfettamente anni 50, location raffinate ed eleganti tra ambienti ricostruiti e reali… Scopriamoli tutti!

Il paradiso delle signore, le location della serie TV

Il Paradiso delle Signore è ambientata a Milano (tra l’altro nel capoluogo della Lombardia negli anni ’50 e ’60 esisteva davvero un negozio di abbigliamento femminile che aveva questo nome). Il periodo storico è quello del boom economico e le intricate vicende amorose dei personaggi hanno fatto palpitare milioni di italiani.

Duomo di Milano

Protagonista della serie TV è senz’altro Milano, emblematica città di eleganza e raffinatezza. Abbiamo visto il cast recitare tra alcuni dei luoghi principali e più belli del capoluogo lombardo come in piazza Duomo, sui Navigli e non solo. Riprese anche la Stazione Centrale, la zona della Scala, l’arco della Pace e il Castello Sforzesco.

Per quanto riguarda le altre città ricordiamo Roma e Torino. A Roma, negli Studios cittadini, sono stati ricostruiti alcuni set come quello del grande magazzino. Sempre nella capitale sono stati allestiti i magazzini del “Paradiso” e i camerini delle “Veneri”. Dove? All’interno di una struttura industriale dismessa risalente… agli anni 50!.

Il Paradiso delle Signore: il cast

Il cast de Il Paradiso delle signore è cambiato molto tra la seconda e la terza stagione, così come la storia. I protagonisti delle prime due stagioni sono Pietro Mori, il titolare del Paradiso delle signore, e Teresa Iorio: i due sono stati interpretati rispettivamente da Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi.

L’altro grande protagonista è Vittorio Conti, personaggio impersonato da Alessandro Tersigni. Nel cast troviamo anche Alice Torriani, Gloria Radulescu, Giulia Vecchio, Elisa Cheli e Francesca Del Fa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG