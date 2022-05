Ecco tutto quello che c’è da sapere su Doctor Strange nel Multiverso della Follia: dal cast alla trama fino alle location.

I fan del Marvel Cinematic Universe avevano lasciato Doctor Strange dopo averlo visto in Spider-Man: No Way Home, lo ritrovano in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il secondo film in cui il supereroe è il protagonista assoluto. Il film era molto atteso dai fan dei supereroi della Marvel ed ha avuto subito un enorme successo appena uscito nelle sale cinemtagrofaiche di tutto il mondo: dal cast alla trama e le location, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: la trama e le location del film

In Spider-Man: No Way Home è stato esplorato per la prima volta il multiverso e abbiamo potuto vedere vari Spider-Man (cosa che era stata molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica). In Doctor Strange nel Multiverso della Follia vediamo invece più di un Doctor Strange. Grazie all’aiuto di Wong e di Wanda Maximoff (ovvero Scarlet Witch), Doctor Strage dovrà affrontare alcuni nuovi pericoli che stanno provenendo proprio dal Multiverso, tra cui anche una sua versione malvagia.

Benedict Cumberbatch

I lavori di ripresa di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sono stati eseguiti tra Inghilterra (in particolare Londra ma non solo) e la Norvegia.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il cast del film

A interpretare il dottor Stephen Strange è ovviamente sempre Benedict Cumberbatch, così come ritroviamo Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff.

Nel cast di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ci sono anche Benedict Wong nelle vesti di Wong, il fedele compagno di avventure del protagonista, Xochtil Gomez nelle vesti di America Chavez e Chiwetel Ejiofor in quelli di Karl Mordo. Completano il cast principale del film Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

