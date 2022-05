Ecco come partecipare a Il contadino cerca moglie 2022: i casting per essere protagoniste del programmo sono aperti.

Lunedì 9 maggio 2022 sul Nove è andata in onda la puntata dell’anteprima de Il contadino cerca moglie 2022. Nel corso dell’episodio sono stati presentati gli agricoltori e allevatori single che sono in cerca dell’amore: i protagonisti hanno diverse età e provengono da varie regioni d’Italia e sono tutti accumunati dal fatto di essere in cerca di una compagna per la vita. Se anche voi siete alla ricerca dell’amore e siete rimaste colpite da uno dei protagonisti, e volete quindi partecipare al programma, sappiate che i casting de Il contadino cerca moglie 2022 sono aperti.

Come partecipare a Il contadino cerca moglie 2022: i casting

Come fare quindi a partecipare a Il contadino cerca moglie 2022? I casting sono gestiti da Fremantle, si può richiedere di partecipare al programma iscrivessi direttamente sul sito fremantle.it: basta andare sulla sezione casting, tra quelli aperti troverete appunto quello de Il contadino cerca moglie 2022.

A questo punto dovrete prendere visione dei vari documenti, inserire i vostri dati e foto, infine inoltre la vostra candidatura. I requisiti per partecipare al programma sono l’avere almeno 18 anni e non aver subito condanne penali negli ultimi 10 anni. Se si verrà selezionate, potrete poi scrivere una lettera al contadino che preferite per farvi conoscere.

Il contadino cerca moglie 2022: il cast

Andiamo allora a conoscere i protagonisti de Il contadino cerca moglie 2022, che anche in questa edizione è condotto da Gabriele Corsi. Teodoro ha 28 anni, è originario del Trentino ma vive in Toscana. Enrico è il più giovane, ha 23 anni, è soprannominato Il Nol ed è un allevatore della Val di Fassa. Michele ha 41 anni ed è della provincia di Salerno. Nicolò ha 27 anni e vive in provincia di Terni.

Lorenzo ha 29 anni e vive tra le montagne della Val di Pejo. C’è poi Alessandro, 32 anni, di Atzara in Sardegna. Anche Dario ha 32 anni e abita e lavora a Recanati. Stefano ha invece 47 anni, è soprannominato Patata Joe, e abita nella provincia di Lecce.

